Mona Neubaur beim Digital Ethics Summit 2023 “Energiewende geht nur mit Digitaltechnik“

Überlegungen, Rechenzentren oder andere Stromverbraucher in andere Gebiete der Welt zu verlagern, weil hier der Strom so teuer ist, erteilte sie eine Absage. Die günstige Verfügbarkeit von Strom sei nur eines von vielen Kriterien für Investitionsentscheidungen. Es gäbe gute Modelle, den Stromverbrauch für ein Computerzentrum deutlich zu senken wie in einem Rechenzentrum mit Quantencomputing in Siegen. NRW sei im Zentrum Europas. Es sei also möglich, Ökostrom aus vielen Richtungen zu beziehen und gleichzeitig per Pipelines Wasserstoff zu importieren. Außerdem seien viele Anwendungen von Künstlicher Intelligenz gar nicht so energieintensiv, wie viele Menschen denken.