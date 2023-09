Lena-Sophie Müller beim Digital Ethics Summit 2023 „Bevor wir KI ethisch gestalten, sollten wir sie richtig verstehen“

Voraussetzung sei, KI zu durchdringen. Aus Müllers Sicht sind dafür drei Schritte notwendig. Schritt eins: Verstehen „Hier liegt noch viel Arbeit vor uns, vor allem weil die Entwicklung der KI so schnell voranschreitet und ihre Anwendungen so vielfältig sind“, sagt die Digital-Expertin. Es sei jedoch unmöglich, etwas zu gestalten, wenn man nicht wisse, was es sei und wie es funktioniere. „Digitale Kompetenz ist mehr als nur Anwendung. Verstehen heißt auch, die Welt dahinter und die gesellschaftlichen Auswirkungen zu begreifen“, so Müller. Hier setze sie mit ihrer Initiative D21 an. Sie klärt über KI auf und hilft mit, die notwendigen Bedingungen dafür in Schulen und anderen Institutionen zu schaffen.