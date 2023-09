Digital Ethics Summit 2023 Die Macht der Digitalisierung

Der Philosoph Richard David Precht warnte davor, der KI lebenswichtige Entscheidungen zu überlassen: „Ohne Emotion ist Moral nicht möglich.“ KI habe keine „echten Emotionen“, sie könne nur Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Auch Ethik-Professorin Christiane Woopen mahnte, den Faktor Mensch nicht zu unterschätzen: „Schüler lernen, wenn die Augen des Lehrers blitzen.“ André Nemat, Gründer des Institute for Digital Transformation in Healthcare an der Uni Witten-Herdecke, erklärte, wie Digitalisierung das Gesundheitswesen verändert: KI könne helfen, Röntgenbilder zu analysieren, die Diagnose könne aber nur ein Arzt stellen: „Die letzte Meile der Medizin bleibt analog.“ Es sei nicht wünschenswert, sie durch KI zu ersetzen.