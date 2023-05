Durchbruch für Diesel-Kläger? Chancen auf Schadenersatz für Diesel-Fahrer könnten steigen

Am BGH kann es vorkommen, dass die Entscheidung direkt am Verhandlungstag verkündet wird. Sonst wird ein Extra-Termin dafür anberaumt. Genaueres wird die Vorsitzende Richterin Eva Menges erst am Montag bekanntgeben. Trotz der komplexen Thematik ist es schwer vorstellbar, dass ihr Senat viel Zeit ins Land gehen lässt. Denn in den unteren Instanzen liegen seit Monaten massenweise Diesel-Verfahren auf Eis, bis neue höchstrichterliche Leitlinien vorliegen. Die Richter dürften also ausführlich vorberaten haben.