Spritpreise : Diesel im Rheinland schon vor Steuersenkung etwas günstiger

Düsseldorf Am Mittwoch sinken die Steuern auf Diesel und Benzin bundesweit – es drohen Engpässe. Der ADAC und Verbraucherschützer warnen vor radikaler Preisreduzierung.

Bevor am 1. Juni die Energiesteuer auf Diesel um 14,04 Cent pro Liter und pro Liter Benzin um 29,55 Cent pro Liter sinkt, ist unsicher, wie schnell und wie stark die Autofahrer profitieren werden. Ein Grund ist, dass viele Bürger in den vergangenen Tagen eher weniger tankten, um ab Wochenmitte die günstigeren Preise zu zahlen. Wenn nun aber am Mittwoch viele Menschen ihre relativ leeren Tanks auffüllen wollen, steigt die Nachfrage schnell an, während die Tankstellen ihren Vorrat erst noch auffüllen müssen. „Ich würde befürchten, dass sinkende Steuern erst langsam zu niedrigeren Preisen für die Endkunden führen“, sorgt sich Wolfgang Schuldzinski, Chef der NRW-Verbraucherzentrale. „Die Tankstellen und Ölkonzerne werden versuchen, das höhere Preisniveau zu verteidigen.“

Das sieht auch der ADAC so: „Wir rechnen eher mit einem nicht ganz so schnellen Abrutschen der Preise und nicht mit einem sofortigen radikalen Schnitt“, sagt eine Sprecherin des Automobilklubs. „Viele Tankstellen werden versuchen, teuer eingekaufte Vorräte teuer zu verkaufen.“

Einen radikalen Preissturz könnte auch verhindern, dass sich der Preis für Diesel von seiner maximalen Notierung von 2,14 Euro pro Liter im bundesweiten Durchschnitt im März wieder nach unten bewegt hat. Am Wochenende konnte an manchen Tankstellen im Rheinland der Liter Diesel für 1,93 Euro getankt werden. Selbst bei Aral oder Exxon waren Preise von 1,96 Euro pro Liter zu finden. „Das ist alles andere als günstig“, sagt Schuldzinski, „aber die Tankstellen reagieren eventuell etwas auf die vorsichtige Nachfrage der Kunden.“ Am Montag lagen die Notierungen bei einer Reihe an Tankstellen rund um Düsseldorf bei 1,97 Euro oder 1,98 Euro (jeweils aufgerundet auf volle Centbeträge).

Am Mittwoch drohen Engpässe, die die Notierungen stabilisieren könnten. Denn viele Tankstellen füllen aktuell ihre unterirdischen Lagertanks vor der Steuersenkung nicht auf, weil sie für Spritlieferungen immer die Steuer zahlen müssen, die an dem jeweiligen Tag gültig ist. „Am 1. Juni könnte es dramatisch werden“, meint Duraid El Obeid, Vorsitzender des Bundesverbandes Freier Tankstellen. Eine hohe Nachfrage der Kunden werde dann voraussichtlich auf ein eher niedriges Angebot der Unternehmen stoßen.

Am Montag veröffentlichte Zahlen des ADAC zeigen, dass im Rheinland die Dieselpreise aktuell etwas niedriger als im bundesweiten Durchschnitt scheinen. Laut ADAC lagen sonntags die durchschnittlichen Dieselpreise pro Liter bei 2,026 Euro – ein Plus von 3,2 Cent pro Liter gegenüber der Vorwoche. Der Liter Super E10 kostete im bundesweiten Durchschnitt am Sonntag laut ADAC 2,129 Euro pro Liter. Das sind 3,9 Cent mehr als am Dienstag der Vorwoche. Im Rheinland lagen die Preise bei Tankstellen wie Jet und Star etwas niedriger, Aral und Esso näherten sich in der Region dem bundesweiten Durchschnitt an.