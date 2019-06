Stuttgart : Das teure Erbe von Dieter Zetsche

Stuttgart Der Nachfolger des langjährigen Daimler-Chefs ist erst knapp einen Monat im Amt und muss schon die erste Gewinnwarnung verkünden. Der Diesel-Skandal wirkt nach. Für die Mitarbeiter gibt es immerhin eine gute Nachricht.

(dpa) Die ersten Wochen an der Daimler-Spitze stehen für den neuen Vorstandschef Ola Källenius unter keinem guten Stern. Mit einer Absatzflaute ohnehin schwach ins Jahr gestartet, wird der Autobauer erneut von der Affäre um mutmaßlich manipulierte Diesel-Motoren eingeholt. Eine kurze Pflichtmitteilung an die Börse begrub am Sonntagabend erst einmal die Hoffnung auf Besserung. Daimler kassiert darin die Prognose für das laufende Jahr und korrigiert sie nach unten. Im operativen Geschäft soll das Ergebnis nun nicht mehr leicht zulegen, sondern lediglich die Größenordnung von 2018 erreichen – und die war, gemessen an den Daimler-Maßstäben, nicht allzu gut.