Zuatzleistung an Mitarbeiter : Inflationsprämie bei vielen NRW-Firmen

Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Bis zu 3000 Euro darf es nun steuerfrei geben. Viele nordrhein-westfälische Unternehmen wie Alltours, Vonovia, Bertelsmann und Deichmann machen mit. In der Chemie ist die Leistung im Tarifvertrag verankert worden.

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben in den vergangenen Jahren steuer- und abgabenfreie Corona-Prämien erhalten. Eine vergleichbare Zahlungswelle deutet sich nun bei Prämien gegen die hohe Inflation an, nachdem der Bund die Option einer solchen steuer- und abgabenfreien Zahlung in Höhe von bis zu 3000 Euro beschlossen hat. „Jeden Monat bis März gibt es bei uns für jeden Beschäftigten 180 Euro zusätzlich im Monat“, sagt eine Sprecherin des Düsseldorfer Tourismuskonzerns Alltours. Firmeninhaber Willi Verhuven wolle „mit diesen Zahlungen einen Beitrag zur finanziellen Entlastung aller Kolleginnen und Kollegen leisten“ ergänzt sie. Deutschlands größter Wohnungsbaukonzern Vonovia kündigt an, „kurzfristig“ zu entscheiden, wie man eine Prämie auszahle. „Wir unterstützen den Ansatz der Bundesregierung, in Zeiten steigender Inflation und hoher Energiepreise Mitarbeitende und ihre Familien finanziell zu stärken.“

Bertelsmann hat angekündigt, Beschäftigten mit einem Jahreseinkommen bis zu 75.000 Euro 3000 Euro extra zu zahlen, bei der Targobank gibt es 3000 Euro bis Ende 2023. Und auch beim Schuh-Filialisten Deichmann wird eine Zahlung geplant, „um unsere Mitarbeitenden in diesen schwierigen Zeiten finanziell zu unterstützen“. Die Auszahlungsmodalitäten und die Höhe der Inflationsprämie seien „noch in der Ausgestaltung“. In der Vrsicherungsbranche sind die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband verabredet, um über eine mögliche Zahlung einer Inflationsausgleichspauschale zu verhandeln. Der Versicherer Ergo erklärte, er warte diese Gespräche ab und entscheide dann, ob und wie er diesbezüglich agieren werde. Beim Kölner Handelskonzern Rewe hieß es, man habe „bereits vor geraumer Zeit den Mitarbeiterrabatt auf zrhn Prozent verdoppelt, um so unsere Mitarbeitenden finanziell zu entlasten“. Die Maßnahme sei derzeit bis Jahresende befristet. Man prüfe weitere unterstützende Maßnahmen, die aber noch nicht so weit gediehen seien „dass wir sie bereits jetzt kommunizieren könnten“.

Info Inflation überspringt Zehn-Prozent-Marke Aktuell Im Oktober ist die Jahresinflationsrate in Deutschland auf 10,4 Prozent geklettert. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Freitag eine erste Schätzung. Es war der stärkste Anstieg seit etwa 70 Jahren. Im September war eine Rate von 10,0 Prozent verzeichnet worden. Beispiele Im Oktober schoben hohe Energiepreise (plus 43 Prozent) die Inflation an. Die Preise für Erdgas haben sich etwa mit einer Steigerung von 109,8 Prozent mehr als verdoppelt.⇥(dpa)

Der mögliche warme Geldregen ist ein wichtiges Thema in der Wirtschaft. „Wir werden diese Option nutzen, um die Leute zu motivieren“, sagt Ute Dallmeier, Chefin des First Reisebüros in Mönchengladbach. „Viele Firmen werden sich eine Zahlung überlegen“, sagt der Düsseldorfer Steuerberater Frank Plankermann. „Brutto für Netto ist sehr attraktiv.“ Er begrüßt, dass die Sonderprämie bis Ende 2024 ausgezahlt werden kann: „Da können Arbeitgeber etwas abwarten, wie sich die Lage entwickelt.“ Er selbst hat für seine kleine Firma aber entschieden: „Es kann gut sein, dass wir das schon bald machen.“

Andreas Ehlert, Präsident von Handwerk NRW, rechnet mit einer Reihe an Firmen, die zahlen. Viele Unternehmen würden aber abwarten, ob die Prämien Teil von Tarifverträgen würden. Freiwillige Zahlungen seien oft schwierig: „Die hohen Energiepreise treffen ja nicht nur die Bürger, sondern auch viele Handwerksunternehmen. Da fehlt der finanzielle Spielraum für Prämien. Besser als steuerfreie Einmalzahlungen wäre dauerhafte Entlastung der Beschäftigten über die Absenkung der Einkommensteuer.“

Die Bundesregierung hat die neue Option auch eingeführt, damit Tarifverträge weniger hohe Gehaltserhöhungen auf Dauer vorsehen müssen. Das soll dann die Inflation bremsen. Für ie Chemieriesen Henkel, Bayer, Evonik und Lanxess in Köln wurde im Tarifvertrag 3000 Euro Sonderzahlung vereinbart, aber die dauerhafte Gehaltserhöhung liegt bei nur 6,5 Prozent, also deutlich unter der aktuellen Inflationsrate. Nun versucht die Metallindustrie ein ähnliches Tauschgeschäft durchzusetzen. Auch im öffentlichen Dienst wären den Arbeitgebern Prämien lieber als zu stark steigende Löhne. „Einmalzahlungen sind sowieso oft Bestandteil von Tarifabschlüssen. Durch die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit wird das Instrument für beide Seiten attraktiver“,sagt Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW).

Bei der Post gibt es bisher gibt es keinen Beschluss für eine Einmalzahlung. Die Telekom hatte bereits im Mai im Tarifvertrag zugesagt, 2022 und 2023 jeweils 500 Euro an Inflationsausgleich zu zahlen. Doch weil dies vor dem neuen Gesetz entschieden wurde, ist unklar, ob das Geld steuerfrei überwiesen wird.