Mehr Netto vom Brutto Diese Steuertipps bringen für 2023 noch Geld

1230 Euro Freibetrag gewährt das Finanzamt automatisch als Werbungskostenpauschale. „Ist die Summe schon überschritten oder liegen die Werbungskosten knapp darunter, kann es sinnvoll sein, Investitionen noch in dieses Jahr vorzuziehen“, erklärt der BdSt. Gezählt werden dabei Fachbücher, Arbeitskleidung oder Ausstattung für das Homeoffice. Am meisten bringt dabei oft, einen neuen Laptop oder Tabletcomputer zu kaufen, weil der Preis direkt ganz von der Steuer abgesetzt werden kann – anstatt so wie früher über drei Jahre verteilt zu werden, wenn das Gerät mehr als 800 Euro kostete. Auch Smartphones, die ebenfalls beruflich genutzt werden, können anteilig abgesetzt werden, ebenso Telefonkosten zu 20 Prozent, sofern der Anschluss dienstlich genutzt wird. Fahrtkosten zur Arbeit gelten dabei mit bei den Werbungskosten mit der Entfernungspauschale von 0,30 Cent pro Kilometer. Falls die Werbungskosten aber deutlich unter 1230 Euro liegen ist es eventuell sinnvoller, Ausgaben nach 2024 zu verschieben.