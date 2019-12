Umtausch nach Weihnachten : So wird man ungewollte Geschenke los

Düsseldorf Bei der Rückgabe gelten im stationären Handel und bei Internet-Käufen unterschiedliche Regeln. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Einen gesetzlichen Anspruch auf Rückgabe haben Kunden im stationären Handel nicht. Wenn die Produkte unbeschädigt sind, entscheidet allein der Verkäufer, ob er sie zurücknimmt. Kunden sind in solchen Fällen auf die Kulanz der Händler angewiesen, heißt es bei der Verbraucherzentrale. Viele Händler kämen dabei allerdings dem Kunden häufig entgegen, sagt Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW. Wichtig sei in jedem Fall, den Kassenbon aufzubewahren. Im Zweifel hilft als Nachweis auch der Kontoauszug oder eine Kundenkarte, mit der das Geschenk gekauft wurde.

Eine Auszahlung der Geldsumme ist laut Verbraucherzentrale nur in Einzelfällen möglich – etwa, wenn die Firma pleite geht, bevor man den Gutschein einlöst. Dafür sind Gutscheine in der Regel sehr lange gültig. Wenn eine Gültigkeitsdauer nicht ausdrücklich festgelegt ist, gilt nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch eine Frist von drei Jahren. Dieser Zeitraum beginnt sogar erst ab Ende des Jahres, in dem das Geschenk gekauft wird. Wurde der Gutschein also schon Juni 2019 gekauft, kann er bis zum 31. Dezember 2022 eingelöst werden. Bis dahin müssten auch die Gutscheine eingelöst werden, die man zum Weihnachten 2019 bekommt.