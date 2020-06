Sommerferien : Diese Rechte haben Urlauber in der Corona-Krise

Touristen an der Strandpromenade von Sankt Peter Ording an der Nordsee Foto: imago images/Chris Emil Janßen/imago images

Düsseldorf Die Sommerferien werden in diesem Jahr anders als in den Vorjahren. Wir erklären, was die neuen Regeln für Ferienreisende bedeuten und welche Rechte und Ansprüche Urlauber möglicherweise anmelden können.

Von Reinhard Kowalewsky

Die Sommerferien haben begonnen – für Bürger des Landkreises Gütersloh mit einer bösen Überraschung: Mehrere Bundesländer wollen sie wegen der vielen Corona-Fälle in Ostwestfalen nicht einreisen lassen.

Können Urlaubsregionen Einreiseverbote für Bürger aus bestimmten Ländern oder Regionen verhängen? Ja, im Kampf gegen Covid-19 haben Staaten weltweit Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verhängt. Wenn nun einzelne Bundesländer die Anreise aus Landkreisen verbieten, die zuletzt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hatten, entspricht das dieser Logik. Ausnahmen gibt es für Menschen, die einen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist – angesichts der überlasteten Messstationen schwierig.

Erhalte ich mein Geld zurück, wenn ich nicht anreisen darf? Bei Pauschalreisen bekommen Kunden ihr Geld zurück, wenn außergewöhnliche Umstände („höhere Gewalt“) die Durchführung der Reise verhindern. Bei einzeln gebuchten Unterkünften ist es komplizierter. Manche Hotels haben in den vergangenen Wochen Stornos bis kurz vor Ankunft angeboten. Die Verbraucherzentralen gehen davon aus, dass ein Anreiseverbot das Recht gibt, die Hotelkosten zurückzufordern. „Da sperren sich zwar manche Unterkünfte“, sagt Robert Bartel von der Verbraucherzentrale Brandenburg, „aber man sollte hart bleiben.“ Sein Zusatzargument: Da Urlaub in Deutschland aktuell begehrt ist, können Häuser die Betten oft schnell neu vergeben.

Gibt es Schadenersatz durch das Bundesland, in das ein Bürger nicht reisen darf? Schleswig-Holstein erklärt, für einen ausgefallenen Urlaub werde keine Entschädigung durch das Land angeboten wird. Es habe auch kein Einreiseverbot beschlossen für Bürger aus betroffenen Landkreisen, sondern eine Quarantänepflicht für 14 Tage nach Einreise. Das würde allerdings Urlaub abseits eines eigenen Ferienhauses unmöglich machen.

Kann ein Urlaubsland die Vorlage von Corona-Tests verlangen oder an Flughäfen testen? Ja. Die Türkei testet Einreisende bereits auf Fieber. Wer Covid-19 hat, kommt eventuell in Quarantäne. In Island können Touristen der 14-tägigen Quarantäne entgehen, indem sie einen Corona-Test machen. Nach Angaben des Reiseveranstalters Alltours fordern Hoteliers aus Spanien, Italien, Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Portugal, Malta, Montenegro und Zypern von Gästen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf einen negativen Corona-Test.

Könnte es passieren, dass Reisende im Urlaub in Quarantäne kommen? Das Auswärtige Amt warnt: „Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften erfolgen teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung. Im Infektionsfall im Ausland müssen Quarantänevorgaben des Reiselandes Folge geleistet werden, eine Rückholung kann nicht erfolgen.“

Für welche Länder kann der Kunde eine Pauschalreise noch absagen? Innerhalb der EU hat Berlin die Reisewarnung für fast alle Länder zum 15. Juni aufgehoben. Eine Absage muss also detailliert begründet werden. Der Anwalt Klaus Tonner hat im Auftrag des Vebraucherzentrale Bundesverbandes ein Gutachten erstellt, demzufolge alle Auslandsreisen bis 15. August angeblich kostenfrei abgesagt werden können.

Wie sieht es außerhalb Europas aus? Weil die Reisewarnung für die Länder außerhalb der EU fast durchgehend noch gilt, ist eine kostenfreie Stornierung möglich. Vor Reisen in die Türkei wird beispielsweise noch gewarnt, in den USA sind Einreisen von Touristen praktisch verboten.

Würde die Bundesregierung Bürger zurückholen, falls in deren Gastland eine Corona-Welle ausbricht? Nein, Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mehrfach gesagt, der Staat würde eine erneute Rückholaktion wie im März/April nicht organisisieren. Die Lufthansa hat für ihre Kunden allerdings eine Rückkehrgarantie ausgesprochen. Pauschalreise-Anbieter betonen, sie seien sowieso zur Rückholung der Kunden verpflichtet.

Was ist mit Kreuzfahrten? Die Bundesregierung rät derzeit dringend von Kreuzfahrten ab, Ausnahme sind Flusskreuzfahrten in Europa mit „besonderen Hygienekonzepten“. Die stießen auf großes Interesse, sagt Ute Dallmeier, Geschäftsführerin des First-Reisebüros in Mönchengladbach. Gleichzeitig bereiten die Veranstalter sich darauf vor, das Kreuzfahrtgeschäft wieder hochzufahren. MSC plant Touren in der griechischen Agäis für Herbst, Tui hat Mini-Kreuzfahrten ohne Zwischenstopp in der Nord- und Ostsee angekündigt. Für 2021 kämen viele Buchungen rein, sagt Tui-Chef Fritz Joussen. Allerdings räumen fast alle Anbieter hohe Rabatte und großzügige Stornoregeln ein, um das Geschäft 2021 wieder in Schwung zu bringen.

Wie riskant ist das Buchen von Flügen? Um die Kunden zu locken, bieten Lufthansa und ihre Tochter Eurowings an, dass Reisende jetzt gebuchte Tickets jederzeit auf einen anderen Termin, möglicherweise auch auf ein anderes Ziel umbuchen können. „Wir wollen Vertrauen in ungewöhnlichen Zeiten schaffen“, sagt ein Sprecher von Eurowings. Tatsächlich werden die Preise indirekt gesenkt, denn die Kunden können ein Discountticket buchen ,das normalerweise nicht umgebucht werden kann.