Serie „Mein Geld“ : Diese Programme helfen bei der Steuererklärung

Düsseldorf Wer eine Software nutzt, kann oft eine höhere Rückerstattung beim Finanzamt herausholen.

Das Thema Steuererklärung kann kompliziert sein, keine Frage. Aber wer keine Erklärung abgibt, verschenkt einen drei- bis vierstelligen Betrag. die Arbeit lohnt sich also auch für jene, die keine Erklärung abgeben müssen. Erleichtert werden kann sie durch eine passende Steuersoftware.



Steuersparerklärung Sie überzeugt durch ihre Nutzerführung und aufgeräumte Optik. Ein „Roter Faden“ leitet den Nutzer per Frage und Antwort durch alle wichtigen Steuerformulare. Schon bei der Erfassung der Daten sieht man, wie sich die Eingaben auf die Erstattung auswirken. Wer die Elster-Schnittstelle nutzt, kann die gemeldeten Daten des Arbeitgebers, der Rententräger und der Versicherungen in den aktuellen Steuerfall übernehmen. Der Daten-Import überträgt zudem persönliche Informationen aus der letzten Steuersparerklärung. Rechnungen, Kassen- und Bewirtungsbelege werden mit dem Belegmanager organisiert. Dafür scannt man die Nachweise oder macht ein Foto. Die Software übernimmt dann die Werte in die Steuererklärung. Ein Steuerprüfer sowie zahlreiche Zusatztools wie Musterbriefe, Dienstwagen-, Gehalts- oder ein Erbschaftsteuerrechner unterstützen die Arbeit. Die Basisversion der „Steuersparerklärung“ gibt es auch für Mac-User (Apple).

Preis: 24,95 Euro