Geld, Medikamente, Freistellung Diese NRW-Firmen spenden für Erdbeben-Opfer

Evonik überweist 100.000 Euro an die Organisation „Save the Children“, die Familien Soforthilfe zur Verfügung stellt. Mitarbeiter-Spenden wird das Unternehmen verdoppeln. „Hunderte Menschen mit türkischem Familienhintergrund sowie etliche syrische Beschäftigte arbeiten bei Evonik. Viele haben Verwandte oder Freunde in den betroffenen Regionen und sind in großer Sorge um sie“, sagt Vorstand Thomas Wessel. 200 Mitarbeiter arbeiten für Evonik in der Türkei.