Bayer, Rheinmetall oder auch IG Metall Diese Menschen sind 2024 wichtig

Für Gründerin und Investorin Verena Pausder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Der vielleicht wichtigste Meilenstein: Sie ist seit Dezember 2023 Vorsitzende des Start-up-Verbands in Berlin und löst damit Christian Miele ab, der vier Jahre lang an der Spitze stand. Pausder kündigte an, 2024 für unternehmerischen Aufbruch sorgen zu wollen – man müsse mehr Wagniskapital in Deutschland und Europa mobilisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die 44-Jährige möchte sich vor allem dafür einsetzen, dass Fachkräfte aus dem Ausland leichter nach Deutschland kommen können, junge Menschen schon in der Schule ans Unternehmertum herangeführt und Ausgründungen aus Universitäten stärker gefördert werden. Pausder ist in der Szene gut vernetzt, hat 2012 den Kinder-App-Entwickler Fox & Sheep gegründet, den Spielzeughersteller Haba 2015 für einen zweistelligen Millionenbetrag kaufte, und investierte unter anderem in das Berliner Foodtech-Unternehmen Perfeggt. Mit ihrer Fülle an Kontakten dürfte die Mutter von drei Kindern, die aus der Bielefelder Unternehmerfamilie Deilus stammt, einiges bewegen können. jma