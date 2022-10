Betreiber, Leistung, Laufzeit, Probleme : Diese drei Atommeiler dürfen länger laufen

Der RWE-Meiler Emsland in Lingen soll nun doch bis 2023 laufen. Foto: AP/Martin Meissner

Lingen, Landshut, Heilbronn - drei Meiler dürfen nach dem Machtwort des Kanzlers bis zum Frühjahr laufen. Jeder kann rund 3,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Die Laufzeit der Brennstäbe ist unterschiedlich lang.

Kernkraftwerk Emsland von RWE

Das Kernkraftwerk Emsland liegt im niedersächsischen Lingen und wird von RWE betrieben. Der 1400 Megawatt-Block wurde 1988 in Betrieb genommen. Seitdem produziert er jährlich elf Milliarden Kilowattstunden Strom. Das reicht umgerechnet zur Versorgung von 3,5 Millionen Haushalten mit Strom. Das Kraftwerk hat laut RWE eine Arbeitsverfügbarkeit von rund 94 Prozent und zählt damit „weltweit zu den leistungsstärksten und zuverlässigsten Kraftwerken der Branche“, so der Konzern. Über 300 Mitarbeiter sind am Standort tätig.

Der Block enthält 193 Brennelemente. Der Reaktordruck liegt bei 157 bar. Die Kühlung erfolgt über einen Naturzug-Nasskühlturm. Der Brennstoff ist Uran 235.

Die Brennelemente reichen noch für ein paar Monate: „Der Brennstoff reicht bis Mitte April, aber die Anlage kann über den Zeitraum nicht mehr mit voller Leistung betrieben werden“, erklärt die RWE-Sprecherin am Dienstag. „Wir erwarten, dass die Anlage von Januar bis Mitte April noch rund 1,7 Terawattstunden Strom erzeugen kann.“ Eine Terawattstunde sind eine Milliarde Kilowattstunden.

Reparaturen stehen nicht mehr an. „Allerdings müsste die Anlage im kommenden Jahr für einen Kurzstillstand abgefahren werden, um die Brennelemente zu rekonfigurieren“, so RWE. Ziel ist es, die vorhandenen Brennelemente im Reaktorkern anders zusammenzustellen, um den Brennstoff optimal auszunutzen.

Vorteil der Atomkraft ist die emissionsarme Erzeugung: „Das Kraftwerk erspart der Atmosphäre jährlich den Ausstoß von rund zehn Millionen Tonnen CO2“, so RWE.

Nachteil der Atomkraft ist der Atommüll: 2002 wurde das Standortzwischenlager Lingen in Betrieb genommen. „Die im Kraftwerk anfallenden Brennelemente werden dort entsprechend des Atomgesetzes in Castorbehältern zwischengelagert, bevor sie in ein – von der Bundesregierung noch zu bestimmendes – Endlager überführt werden“, erklärt RWE. Seit dem Atomkompromiss 2019 ist die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) für das Zwischenlager Lingen verantwortlich.

Der Eon-Meiler Isar 2 braucht noch eine Auszeit. Foto: dpa/Armin Weigel

Kernkraftwerk Isar 2 von Eon

Das Kernkraftwerk Isar liegt im Landkreis Landshut in Bayern und wird von der Eon-Tochter Preussenelektra betrieben. Der Block 1 wurde 1979 und Block 2 1988 in Betrieb genommen. Block 1 wurde 2011 abgeschaltet, Block 2 ist als letzter Meiler von Eon in Betrieb und sollte eigentlich zum Jahresende vom Netz gehen. Eon wollte sein Kernkraftgeschäft eigentlich an Uniper auslagern, das aber untersagte einst die Bundesregierung.

Isar 2 produziert im Jahr rund 11 Milliarden Kilowattstunden Strom und damit rund 12 Prozent des gesamten bayerischen Stroms, wie Eon betont. Isar 2 versorgt damit rund 3,5 Millionen Haushalte im Jahr. Miteigentümer sind die Stadtwerke München.

Bei Isar 2 handelt es sich um einen Druckwasserreaktor. 500 Mitarbeiter sind an dem Standort tätig. In Kürze soll eine Abschaltung stattfinden: „In einem solchen Kurzstillstand würden neben einigen wiederkehrenden Prüfungen nicht-sicherheitsrelevante Reparaturen durchgeführt werden. Unter anderem werden innere Leckagen an Vorsteuerventilen der Druckhalter-Sicherheitsventile behoben“, so die Sprecherin von Preussenelektra. Hier drängt die Zeit, Preussenelektra und das Bundeswirtschaftsministerium haben dazu in den vergangenen Wochen heftig gestritten.

Auch Eon betont die Bedeutung der Atomkraft für den Klimaschutz: „Isar 2 erspart der Umwelt knapp zehn Millionen Tonnen CO2 jährlich und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz.“ Für den Eon-Atommüll ist ebenfalls die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) zuständig.

Der Meiler Neckarwestheim 2 gehört EnBW. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Kernkraftwerk Neckarwestheim 2

Das Kernkraftwerk Neckarwestheim liegt zehn Kilometer südlich von Heilbronn auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs direkt am Neckar und wird von EnBW betrieben. Der Block 2 ging 1989 ans Netz und hat eine Leistung von 1400 Megawatt. Der Block 1 war als erster mit Energiewende und Atomausstieg 2011 abgeschaltet worden.

Im Jahr 2021 erzeugte die Anlage rund 11,2 Milliarden Kilowattstunden Strom. Damit deckt sie rechnerisch mehr als die Hälfte des Strombedarfs aller privaten Haushalte und etwa ein Sechstel des gesamten Stromverbrauchs in Baden-Württemberg.

Anders als beim RWE-Meiler kommt bei Block II ein Hybridkühlturm zum Einsatz. „Dieser unterscheidet sich von Naturzug-Nasskühltürmen durch eine kompaktere Bauweise und geringere Höhe. Ein spezielles Verfahren sorgt beim darüber hinaus für eine deutlich geringere Schwadenbildung“, betont EnBW.