Die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Wirtschaft : „Uns kostet die Krise nur Geld, die Ukrainer das Leben“

Die Ökonomieprofessorin und Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vor der Bundespressekonferenz in Berlin. Foto: picture alliance / Flashpic/Jens Krick

Interview Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer befürchtet massive Folgen für die Wirtschaft als Folge des Ukraine-Kriegs. Der Aufschwung wird gestoppt, die Inflationsrate steigt und spätestens im nächsten Winter gibt es Engpässe in der Energieversorgung. Eine kluge Politik könnte aber Vieles vermeiden.

Der Krieg gegen die Ukraine ändert alles. Lässt sich schon abschätzen, was er für Deutschlands Wirtschaft bedeutet?

Schnitzer Der Krieg wird deutliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Zwar gehen nur zwei Prozent der deutschen Exporte nach Russland, aber wir sind sehr von den Energieimporten aus Russland abhängig. Die Energiepreise werden weiter steigen, und die Unsicherheit insgesamt wächst. Auch die Lieferengpässe nehmen wieder zu: Aktuell schränken deutsche Autobauer wie VW und BMW ihre Produktion ein, weil ihnen Kabelbäume aus der Ukraine fehlen.

Info Die Wirtschaftsweise berät den Bundeskanzler Karriere Monika Schnitzer (60) studierte in Köln Volkswirtschaft, promovierte und habilitierte sich in Bonn. Seit 1996 ist sie Professorin an der Universität München. Sie war mehrmals Gastprofessorin in den USA. Positionen Sie war die erste Chefin des Vereins für Socialpolitik, der wichtigsten deutschen Ökonomenvereinigung. Seit 2020 ist sie eine der vier Wirtschaftsweisen. Sie forscht vor allem zu Wettbewerb und Innovation.

Was passiert, wenn Russland uns den Gashahn zudreht?

Schnitzer Dieser Winter ist fast vorbei, da wird nicht mehr viel passieren. Im nächsten Winter aber könnte es ohne das Gas aus Russland bei der Energieversorgung eng werden. Die deutschen Gasspeicher wurden im Herbst kaum gefüllt, weil Russland das Angebot auf dem Spotmarkt verknappt hat und die Preise so stark stiegen. Jetzt wissen wir, warum Russland so gehandelt hat. Der Krieg war offenbar lange geplant.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Schnitzer Die Hälfte der deutschen Haushalte heizt mit Gas, sie haben kurzfristig keine Alternative. Ihre Versorgung muss deshalb sichergestellt werden.

Gas, Kohle, Öl – Deutschland hat sich Russland bei der Energie ausgeliefert. Was können wir jetzt tun?

Schnitzer Wir können versuchen, mehr Flüssiggas (LNG) zu beziehen. Allerdings haben die Lieferanten oft langfristige Verträge mit anderen Ländern, das wird die Preise treiben. Zudem sind Tankschiffe knapp, und es gibt Kapazitätsengpasse bei der Re-Gasifizierung und bei den Pipelines. Wenn Gas in Deutschland ernsthaft knapp wird, wird man die Nachfrage reduzieren müssen, etwa durch Energiesparmaßnahmen: Man könnte in öffentlichen Gebäuden die Heizung runterdrehen und auf Klimaanlagen im Sommer verzichten. Das wäre ein Akt der Solidarität, auch wenn der Effekt begrenzt sein wird. Vor allem aber wird man die Lieferungen an bestimmte Unternehmen in der Aluminium- oder Düngemittelproduktion rationieren müssen. Sie können dann weniger produzieren.

Können wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen?

Schnitzer Das wäre in der jetzigen Situation grundsätzlich eine gute Idee. Technisch ist das aber nicht einfach: Die Konzerne haben für 2023 keine Brennstäbe bestellt, das Personal wird bereits in den Ruhestand geschickt oder anderweitig verplant. Man könnte deshalb vermutlich nur die Meiler zum Jahresende wie geplant vom Netz nehmen und Mitte 2023 wieder hochfahren. Eine andere Überlegung ist, die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Aber auch das ist nicht einfach. Auch die Kohle beziehen wir zur Hälfte aus Russland.

Ist der Kohleausstieg, den die Ampel von 2038 auf 2030 vorziehen will, noch machbar?

Schnitzer Der Krieg ist kein Argument gegen den Kohleausstieg, sondern dafür. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Erneuerbaren Energien hochfahren und die Planung- und Genehmigungsverfahren dafür beschleunigen. Je eher das gelingt, desto schneller sind wir unabhängig von russischen Importen.

Der Westen hat massive Sanktionen gegen Russland erlassen. Wie wirksam sind diese?

Schnitzer Als sehr wirksam hat sich das Einfrieren der Devisenreserven von 640 Milliarden Dollar der russischen Zentralbank erwiesen: ein Großteil dieser Reserven liegt im Ausland. Mit diesen Reserven wollte Putin den Rubelkurs stützen, das hat der Westen nun gestoppt.

Was sind die Folgen?

Schnitzer Der Rubel hat massiv an Wert verloren, weil die Zentralbank ihn nicht mehr stützen kann. Die Preise für Importgüter schnellen in die Höhe. Das wird auch die russische Bevölkerung zu spüren bekommen. Die Zentralbank hat deshalb die Zinsen auf 20 Prozent erhöht. Das wird die Wirtschaft sehr treffen.

Hat der Ausschluss Russlands von Swift Auswirkungen auf die Finanzmärkte? CDU-Chef Merz sprach von der Atombombe für das internationale Finanzsystem.

Schnitzer Das hat Merz inzwischen zurückgenommen. Tatsächlich sind die Auswirkungen beherrschbar. Wichtig ist jetzt, dass die westlichen Zentralbanken angesichts der Entwicklungen besonnen und transparent agieren. Kettenreaktionen wie nach der Lehman-Pleite zeichnen sich bisher nicht ab. Die russische Seite wird viel stärker von diesen Sanktionen betroffen sein, was der Absturz der dortigen Börse auch zeigt.

Ist für die deutsche Wirtschaft eine totale Isolierung Russlands verkraftbar?

Schnitzer Was die Energieversorgung angeht, so wäre eine völlige Abkopplung für einige Jahre mit hohen Anpassungskosten verbunden. Und die von den Sanktionen betroffenen deutschen Firmen hätten natürlich deutliche Einbußen. Von einer völligen Isolierung ist aber bisher noch nicht die Rede. Und natürlich sind die bisher ergriffenen Sanktionen der westlichen Staaten richtig. Man muss sich einfach klarmachen: Uns kostet dieser Krieg nur Geld, vielen Ukrainern kostet er das Leben.

Aber mit einer Rezession in diesem Jahr müssen wir schon rechnen?

Schnitzer Der Sachverständigenrat wird bis Ende März ein Update unserer Konjunkturprognose vorlegen. Es ist klar, im Vergleich zum Jahresende sind die Risiken noch einmal größer geworden. Der Aufschwung wird in diesem Jahr deutlich schwächer ausfallen, als wir noch im November des vergangenen Jahres prognostiziert haben. Sieht man vom Ukraine-Krieg ab, sehen die Aussichten für dieses Jahr gut aus, sofern es nicht durch Corona beispielsweise in China wieder zu Einschränkungen kommen sollte. Die Lehren aus der Pandemie und erst Recht aus dem Krieg in der Ukraine sind, dass unsere Industrie ihre Lieferketten weiter diversifizieren muss, um nicht von Zulieferern in einzelnen Weltregionen zu stark abhängig zu sein.

Fürchten Sie nicht, dass angesichts der Krisen und Herausforderungen den Deutschen das Geld ausgeht?

Schnitzer Die deutsche Wirtschaft ist robust, und unsere Staatsfinanzen sind so gut aufgestellt, dass wir diese Krisen bewältigen können. Die Verschuldung beträgt derzeit rund 70 Prozent des Inlandsprodukts, damit liegen wir im internationalen Vergleich sehr gut.

Also noch mehr Schulden?

Schnitzer Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, dass wir nicht länger auf eine Friedensdividende zählen können, sondern in unsere Verteidigungsfähigkeit investieren müssen. Ich unterstütze deshalb ausdrücklich die dafür von der Ampel-Koalition vorgesehen Einrichtung eines Sondervermögens. Das Geld sollte man unter anderem auch dafür investieren, unsere Cybersicherheit zu verbessern. Denn dort droht uns im Westen von einem feindlichen Russland die größte Gefahr. Das sind Investitionen, von denen auch künftige Generationen profitieren, dafür sind Schulden gerechtfertigt.

Wie sollte das passieren, solange die Schuldenbremse im Grundgesetz steht?

Schnitzer Der vorgeschlagene Weg ist, ein Sondervermögen einzurichten, mit einer Zweckbindung für die Mittel zu versehen und dies im Grundgesetzt abzusichern. Dadurch kann dies außerhalb der Schuldengrenze passieren und gleichzeitig verhindert werden, dass künftige Regierungen die Mittel aus dem Sondervermögen für andere Zwecke einsetzen, etwa für höhere Rentenzuschüsse.

Eigentlich gilt die Einheit des Bundeshaushalts – um für die Bürgerinnen und Bürger größtmögliche Transparenz herzustellen. Ist das obsolet?

Schnitzer Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.

Die Preise steigen, die Wirtschaft tritt auf der Stelle. Das nennt man Stagflation. Geraten wir wieder in eine solche Situation?

Schnitzer Es kommt jetzt darauf an, dass die Europäische Zentralbank alles notwendige dafür tut, um die Inflationserwartungen auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Es ist klar, die Preise werden in diesem Jahr als Folge der hohen Energiepreise und der Lieferengpässe beispielsweise bei Grundnahrungsmitteln wie Weizen deutlich anziehen. Die EZB sollte klar machen, dass sie in einer solchen Situation eine Zinserhöhung auch schon in diesem Jahr nicht mehr ausschließt. Gleichzeitig wird es helfen, wenn die Gewerkschaften jetzt keine allzu hohen Lohnforderungen stellen.

Tragen dann nicht die Arbeitnehmer die Hauptlast der Anpassung?

Schnitzer Es geht darum, sogenannte Zweitrundeneffekte zu vermeiden. Also zu hohe Lohnsteigerungen, die dann dazu führen, dass auch die Unternehmen wieder ihre Preise erhöhen. So entsteht eine Lohn-Preis-Spirale.

Welche Lohnerhöhungen halten sie denn für angemessen?

Schnitzer Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, spricht von drei Prozent. Darin wäre das Inflationsziel der EZB von zwei Prozent und ein Produktivitätszuwachs von einem Prozent enthalten. Ein Lohnzuwachs von drei Prozent erscheint mir angemessen. Gleichzeitig gilt natürlich auch: eine Lohnzurückhaltung lässt sich nur vermitteln, wenn sich auch die Unternehmen bei den Dividenden Zurückhaltung auferlegen.

Muss es auch zu anderen Maßnahmen des sozialen Ausgleichs kommen?

Schnitzer Die hohen Energiepreise machen uns alle ärmer, das ist richtig. Die reicheren Bevölkerungsschichten können das verkraften, für die ärmeren ist das schwierig. Deshalb sind die geplanten Einmalzahlungen der Bundesregierung an die betroffenen Haushalte und der Kinderbonus richtig. Weniger zielgenau ist hingegen, die Pendlerpauschale zu erhöhen. Davon profitieren auch Besserverdienende, die sich die höheren Preise leisten können.

Mit welcher Rate müssen wir in diesem Jahr bei der Inflation rechnen?

Schnitzer Wir hatten im letzten Jahr eine durchschnittliche Inflation von 3,1 Prozent. Angesichts der durch die Krise vermutlich länger anhaltend hohen Energiepreise wird die Inflation in diesem Jahr sicher höher ausfallen, selbst eine 5 oder 6 vor dem Komma kann nicht ausgeschlossen werden. Ich rechne allerdings damit, dass die Inflationsrate im nächsten Jahr wieder sinken wird, wenn es der Europäischen Zentralbank gelingt gegenzusteuern, ohne dabei die Konjunktur abzuwürgen. Keine leichte Aufgabe.

Kommt es zum Ende der Nullzins-Phase?