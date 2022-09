Hintergrund - Aus für Gasumlage, stattdessen Gas- und Strompreisbremse

Die Kritik an der Gasumlage wurde schnell laut und heftig. Am 14. September 2022 wurde eine Mehrwertsteuersenkung auf Gas beschlossen, damit der Staat nicht an der umstrittenen Gasumlage für alle Gaskunden mitverdient. Doch die Kritik verstummte nicht. Um die Belastung der Verbraucher durch die hohe Inflation und stark gestiegenen Energiepreise abzufedern, beschloss die Regierung am 29. September 2022 ein Rettungspaket.