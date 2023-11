Vision von Bill Gates Die Drei-Tage-Arbeitswoche wäre ein Irrweg

Meinung | Düsseldorf · Microsoft-Gründer Bill Gates bringt eine Drei-Tages-Woche ins Spiel. Richtig ist: Es ist beeindruckend, wie die Künstliche Intelligenz die nächste Wirtschaftsrevolution startet - übrigens auch in NRW. Tatsächlich sind aber in der Pflege, in den Schulen oder auch im Umweltschutz so viel zu tun, dass eine breite, radikale Arbeitsverkürzung falsch wäre. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

26.11.2023 , 15:10 Uhr

Bill Gates bei einer Anprache im Jahr 2022. Foto: AP/Markus Schreiber