Neuregelung bei Aktionärstreffen : Die virtuelle Hauptversammlung

Düsseldorf Wegen des Versammlungsverbots müssen Aktionärstreffen eigentlich verschoben werden – es sei denn, die Eigentümer können von zu Hause aus teilnehmen. Das sieht ein Gesetzentwurf der Regierung vor.

Bei Hauptversammlungen der börsennotierten deutschen Unternehmen sind oft Hunderte, mitunter auch Tausende dabei. Sie drängen in den Saal und ans Buffet, sie knubbeln sich am Eingang und auf den Toiletten. Das ist in Zeiten der Coronakrise natürlich undenkbar und nach dem Versammlungsverbot vom Wochenende auch nicht erlaubt. Viele Aktionärstreffen sind bereits abgesagt worden. Am Montag verschoben die Bayer-Abspaltungen Covestro und Lanxess ihre für den 17. April respektive 13. Mai geplanten Hauptversammlungen bis auf Weiteres.