Flughafen Düsseldorf Weniger Nachtflüge, mehr schnelle Züge

Die Analyse zu den Nachtflügen am Airport Düsseldorf fällt nicht gut aus: Obwohl im Juli die Zahl der Flüge deutlich unter Sommer 2019 lag und obwohl weniger Landungen zwischen 22 Uhr und 23 Uhr vorgesehen waren als damals, landeten trotzdem mehr Maschinen zwischen 23 Uhr und null Uhr. Dies ist keine Kleinigkeit. Denn bis 23 Uhr sind viele Menschen sowieso noch wach, aber Fluglärm noch kurz vor Mitternacht kann den Bürgern in Umlandgemeinden schon den Schlaf rauben. Es ist also richtig, wenn die Landesregierung auf weniger Nachtflüge dringen will.