Mehr Kapazitäten im Handynetz der Telekom : 90 Prozent der Haushalte in Reichweite des 5G-Netzes

Düsseldorf Die Telekom greift bei der Zukunftstechnik 5G viel stärker an als bisher. Außerdem sollen Glasfaserleitungen nun überall gelegt werden.

Allerdings weist die Düsseldorfer Vodafone darauf hin, man sei weiter dabei, 5G als isolierte Technik getrennt vom bisherigen LTE-Netz zu betreiben (5G-Standalone), was zu besonders schnellen Reaktionszeiten führe. Dies ist besonders für das Steuern von Maschinen oder für Spiele per Smartphone wichtig. Wie leistungsfähig 5G-Standalone sein kann, zeigte die Telekom bei einem Versuch: Der Weltstar Dave Gahan ( „Depeche Mode“) absolvierte ein Live-Konzert in Berlin, bei dem seine aktuelle Band Soulsavers nur per 5G zugeschaltet wurde.