Glasfaserausbau mit Regionalfirmen Telekom-Taktik nervt Konkurrenz

Am liebsten will die Telekom dabei Glasfaserverträge verkaufen. Wirklich erfolgreich ist sie bisher nicht: Der Konzern legte mehr als acht Millionen Glasfaseranschlüsse in Deutschland, nur 1,2 Millionen wurden vermarktet. „Die Wechselbereitschaft der Kunden von DSL oder Kabel zu Glasfaser hält sich in Grenzen“, sagt der Chef eines großen Wettbewerbers, „sie finden die aktuellen Anschlüsse meist ausreichend gut.“ Was bedeutet dies? Der Hauptwettbewerber von Telekom-Glasfaser sind die alten Netze, nicht die Wettbewerber.