Fusions-Planspiele : Magenta flirtet mit Orange

Bonn/Paris In Osteuropa ist die Telekom bereits hervorragend vertreten, in den USA kommt eine große Übernahme hinzu, zudem erwägt der Vorstand eine viel stärkere Annäherung an den Wettbewerber aus Paris.

Welche Partner stehen Telekom-Chef Tim Höttges nahe? Am 24. September konnte man dies in New York erkennen: Höttges erhielt den renommierten „Appeal of Conscience Award“. Und welcher Chef eines europäischen Telekom-Konzerns war nach Manhattan geflogen, um Höttges zu gratulieren? Es war Stéphane Richard, Chef des französischen Telefonkonzerns Orange (früher France Telecom). Seit Jahren nähern sich Telekom und Orange unter der Führung des Duos immer stärker an, ab 2020 könnte eine neue Stufe der Kooperation angestrebt werden: Wenn zur Jahreswende der US-Ableger der Telekom die Erlaubnis bekommt, für 26 Milliarden Dollar den Wettbewerber Sprint zu kaufen, stellt sich die Frage, wie die Telekom sich im nächsten Schritt in Europa verstärken sollte. Am logischsten wäre ein Zusammenschluss mit Orange.

Schon vor acht Jahren haben die Telefonkonzerne aus Bonn und Paris die Einkaufsfirma Buyin gegründet, um für jährlich 20 Milliarden Euro Komponenten gemeinsam einzukaufen – ein riesiges Volumen. Außerdem haben Telekom und Orange einen gemeinsamen Smart-Speaker als Konkurrenz zu Amazons Echo entwickelt, der in Deutschland auf den Namen „Hallo Magenta“ hört.

Info Die Bonner haben 216.000 Mitarbeiter Geschäft Die Telekom macht im Jahr mit 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 76 Milliarden Euro. Orange kommt auf 41,4 Milliarden Euro Umsatz mit 148.000 Kollegen. Regionen Die Telekom ist stark in Osteuropa und den USA vertreten, Orange hat eine starke Präsenz in Afrika.

Die Frage ist nun, ob und wie die beiden Konzerne noch näher zusammenkommen. Die Telekom führe „Planspiele“ für einen Zusammenschluss intern durch, schreibt das „Handelsblatt“, Orange dementiert eine denkbare Fusion. Schon vor Wochen berichteten Manager der Telekom unserer Redaktion, eine Fusion mit Orange könnte langfristig angestrebt werden. Die Telekom verweigerte eine offizielle Stellungnahme: „Wir dementieren oder bestätigen Spekulationen grundsätzlich nicht, seien sie abwegig oder nicht“, hieß es. Auch jetzt will der Konzern das Thema nicht kommentieren.

Was wird geschehen? Höttges ist 57 Jahre alt, Richard zählt 58 Jahre, das Duo hat Zeit. Ginge es um rein private Firmen, wäre die Sache klar: Die Telekom mit ihrem Börsenwert von 71,7 Milliarden Euro würde Orange (39,9 Milliarden Euro) eine Fusion per Aktientausch anbieten, Orange wäre Tochterfirma der Deutschen.

Doch weil die Telekom dem deutschen Staat zu einem Drittel gehört und Orange zum Einflussbereich des französischen Staates zählt, ist ein Durchmarsch undenkbar. Hinzu kommt, dass die bei der Telekom starke Arbeitnehmerfraktion Bedenken hat, weil sie zu viel internen Streit befürchtet und Bonn als Konzernsitz unbedingt verteidigen will.

Höttges setzt auf weitere, behutsame Annäherung: Die Vorstände von Telekom und Orange sehen sich regelmäßig, im Juli beispielsweise in Schloss Elmau in den Bayrischen Alpen. „Wir zusammen“, schrieb er im Netzwerk Linkedin. Ein starkes Europa sei nicht nur Thema für die Politik sondern auch für die Wirtschaft.

1999 versuchte die Telekom, Telecom Italia zu kaufen. Das scheiterte am Widerstand der Regierung in Rom. Gibt es nun einen Weg, damit Paris zustimmt, dass Orange und Telekom ein Konzern werden? Der Sitz der Gemeinschaftsfirma könnte in eine „neutrale“ Stadt wie Amsterdam kommen, aber das würde niemand begeistern.

Die Bundesregierung könnte signalisieren, dass sie eine Übernahme der Deutschen Bank durch die französische Großbank BNP Paribas hinnehmen würde, sofern die Deutsche Telekom Orange kaufen dürfte. So lautet eine andere Überlegung, die auch nicht sehr realistisch ist. „Am Ende hängt alles von der Politik ab“, sagt ein Manager der Telekom, „wenn Paris und Berlin trotz aktueller Turbulenzen grundsätzlich entscheiden, viel enger zusammenzuarbeiten, könnte das auch Folgen für Telekom und Orange haben.“