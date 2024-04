Gütliche Einigung wird nun angestrebt Bis Mai keine ÖPNV-Streiks mehr

Dies bedeutet, dass die Arbeitsniederlegungen am Dienstag unter anderem in Mönchengladbach, Viersen und Essen sowie am Montag unter anderem in Düsseldorf erst einmal die letzten gewesen sein werden. In der NRW-Landeshauptstadt waren massenhaft Buslinien ausgefallen, aber der Verkehr von Straßenbahnen und U-Bahnen lief zum großen Teil regulär.