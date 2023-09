Wohnungsmarkt Gut, dass die Immobilienblase platzt

Drittens muss der Staat den Mietwohnungsbau wieder in Gang bringen und gleichzeitig Mobilität per ÖPNV unterstützen. Nicht jeder muss direkt in der City leben, aber die Anreise per S-Bahn oder Bus in die Stadt sollte viel besser laufen. Das würde der Umwelt helfen – und den Immobilienmarkt entlasten.