Kreditwürdigkeit Die Schufa will verständlicher werden

Die Bezeichnung Datenkrake ist nicht gerade ein Kompliment. Verwendet wird er für jene, die unter anderem Kundendaten sammeln und bei denen Verbraucher nicht sicher sind, was mit ihren Daten passiert. Ein Unternehmen, das bei manchen in diesem Ruf steht, ist die Wiesbadener Kreditauskunftei Schufa. Mangel an Transparenz ist einer der gängigsten Vorwürfe der Vergangenheit; Menschen wüssten oft nicht, welche Daten die Schufa sammle und wie diese Daten bewertet würden. Deshalb hat das Unternehmen vor vier Jahren unter seiner neuen Chefin Tanja Birkholz eine Transparenzoffensive gestartet und will nun den nächsten Schritt gehen. Am Ende des Jahres soll die nächste Generation des Schufa-Score an den Markt kommen. Das einfache Ziel: weniger Einflussfaktoren, bessere Erklärbarkeit, mehr Transparenz für die Verbraucher.