Schokoladenpreise Schokohasen werden teurer

In deutschen Märkten führt das dazu, dass der Hase im Regal deutlich teurer wird. Und auch in Deutschland konnten schon erste Preiserhöhungen festgestellt werden. So ist der Preis für den Milka-Schmunzelhasen im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent auf 1,19 Euro gestiegen, wie der Zahlungsanbieter Sum Up in einem Preisvergleich herausgefunden hat. 20 Cent mehr für 45 Gramm Schokolade. Umgerechnet auf eine 100-Gramm-Tafel-schokolade, würde das immerhin einen Preisanstieg um etwa 45 Cent bedeuten.