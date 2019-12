Konjunkturschwäche : Die Rückkehr der Kurzarbeit

Düsseldorf Die Metall- und Elektroindustrie bekommt die Konjunktureintrübung zu spüren. Sie wirft auch einen Schatten auf die Tarifverhandlungen. Während die IG Metall wenig Grund zur Bescheidenheit sieht, sind die Arbeitgeber alarmiert.

Es vergeht derzeit kaum ein Tag ohne Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft. Dieselskandal, Umbrüche durch die E-Mobilitäts-Wende, der Handelsstreit, der drohende Brexit – all diese Themen sind nicht gerade dazu geeignet, die Herzen der Unternehmer höher schlagen zu lassen. Konzerne wie Daimler, Audi, Continental und Bosch haben zuletzt einen massiven Stellenabbau angekündigt. Und nachdem sie 2018 einen Tiefpunkt erreicht hatte, ist die Kurzarbeit in diesem Jahr sprunghaft in die Höhe geschnellt. Mehr als 71.000 Anzeigen registrierte die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit bis Oktober. Tendenz für das kommende Jahr weiter steigend.

Anders als Wirtschaftsvertreter sieht der neue Chef der NRW-Regionaldirektion, Torsten Withake, deshalb noch keinen akuten Handlungsbedarf: „Im Moment halte ich eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds für nicht erforderlich.“ Das sieht der Arbeitgeberverband Metall NRW allerdings ganz anders. Dessen Hauptgeschäftsführer Luitwin Mallmann sagte unserer Redaktion: „Wir halten es für sinnvoll, dass das Kurzarbeitergeld für 24 Monate von der Politik wiederbelebt wird.“

Info Konjunkturschwäche trifft die Branche Die Teilbranchen waren in den ersten neun Monaten unterschiedlich stark betroffen: Automobilindustrie

Produktion ⇥minus 10,7 Prozent

Auftragseingang ⇥minus 2,3 Elektroindustrie

Produktion ⇥minus 3,9

Auftragseingang ⇥minus 4,9 Metallerzeugnisse Produktion ⇥minus 2,8 Auftragseingang ⇥minus 6,1 Maschinenbau

Produktion ⇥minus 4,8 Auftragseingang ⇥minus 9,0

Mit dieser Maßnahme hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung inmitten der Weltwirtschaftskrise 2009 Massenentlassungen verhindert. Unternehmen in schwierigem Fahrwasser konnten so die Arbeitszeit der Belegschaft reduzieren, die Beschäftigten bekamen zwischen 60 und 67 Prozent ihres Nettolohns von der Bundesagentur gezahlt. Als der Konjunkturmotor wieder ansprang, waren genügend Mitarbeiter an Bord, um die Aufträge abzuarbeiten. Inzwischen gilt die Regelung wieder wie ursprünglich für sechs Monate.

Die Metall- und Elektroindustrie komme in sehr schwierigeres Fahrwasser, sagt Mallmann. „Die Kurzarbeit ist schon heute spürbar auf dem Vormarsch.“ Er fordert neben der längeren Bezugsdauer auch, dass die unkomplizierte Beantragung wieder möglich sein müsse. „Die Kurzarbeit sollte beispielsweise nicht nur für ganzen Betrieb beantragt werden können, sondern für einzelne Abteilungen. Die Vertriebsleute kann ich ja nicht kürzer arbeiten lassen, wenn das Geschäft einbricht.“ Wichtig wäre zudem, dass die Reform schnell komme – am besten mit einer Verordnungsermächtigung für den Minister und nicht erst über langwierige parlamentarische Gesetzgebungsverfahren in jedem Einzelfall.

Für die IG Metall kommt die konjunkturelle Eintrübung zur Unzeit. Denn Anfang 2020 starten die Tarifverhandlungen in Deutschlands größter Branche, der Metall- und Elektroindustrie. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann machte vergangene Woche auf einer Tarifkonferenz in Hannover deutlich, dass die Arbeitgeberseite nicht mit Bescheidenheit rechnen dürfe: „Auf die Leimspur einer Lohnzurückhaltung lassen wir uns nicht locken.“ Die Konjunktur werde derzeit von der starken Binnennachfrage am Laufen gehalten. „Der Konsum der privaten Haushalte stützt wesentlich Wachstum und Beschäftigung, Lohnzurückhaltung würde diese Impulse abwürgen.“ Die konkrete Forderung wird Anfang 2020 beschlossen.

Den Metallarbeitgebern steckt dabei noch der Abschluss von 2018 in den Knochen. Damals rang die IG Metall den Unternehmen nicht nur ein ordentliches Lohnplus von 4,3 Prozent ab. Viel bitterer stößt den Firmen bis heute das auf, was sich hinter dem kryptischen Begriff „T-Zug“ verbirgt: Das tarifliche Zusatzgeld, das im Juli erstmals gezahlt wurde, bekommen alle Mitarbeiter der Metall- und Elektroindustrie. Allerdings können Schichtarbeiter, Beschäftigten mit kleinen Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen – also eine recht große Gruppe – den Betrag in acht zusätzliche freie Tage umwandeln. Das aber nur unter der Voraussetzung, dass sich das Management im Betrieb mit den Betriebsräten darüber einigt, wie die wegbrechende Arbeitskraft durch Mehrarbeit ausgeglichen wird.

Auch wenn der Tarifvertrag die Unterschriften beider Seiten trägt, sorgt gerade diese T-Zug-Regelung im Arbeitgeberlager immer noch für wütende Reaktionen: „Wir haben bisher keine Zahlen, wie viele Unternehmen deshalb aus dem Flächentarif ausgeschert sind“, sagt Mallmann. „Aber der Unmut ist beträchtlich. In der nächsten Tarifrunde muss Vertrauen zurückgewonnen werden.“

Mallmann gibt dabei unumwunden zu, dass beide Seiten die Folgen des T-Zugs nicht richtig eingeschätzt hätten: „Weil bestimmte Gruppen Arbeitszeit reduzieren können, diese ausgeglichen werden muss, verlagert sich der Konflikt von den Tarifpartnern in die Betriebe hinein. Wir reden hier nicht zuletzt über Spezialisten-Aufgaben, die nicht einfach so von jedem anderen Kollegen übernommen werden können.“ Das Fass solle man zwar nicht noch einmal grundsätzlich aufmachen, sagt der Arbeitgebervertreter. „Aber dort, wo komplexe Regelungen zu Reibungsverlusten führen, müssen wir mit der IG Metall noch einmal sprechen.“

Zudem werden die Metall-Arbeitgeber versuchen, der IG Metall Zugeständnisse an anderer Stelle abzuringen: „Bestimmte Bestandteile des Einkommens wie etwa das Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld könnte man durchaus ertragsabhängig gestalten“, so Mallmanns Idee. Das solle nicht zwingend für alle Betriebe gelten. „Aber es wäre schon hilfreich, wenn sich Betriebsparteien in langlaufenden Vereinbarungen freiwillig darauf verständigen könnten.“ Je nachdem, wie die Gewinnsituation sei, könnte der Betrag der Sonderzahlung gesenkt, komplett gezahlt oder aufgestockt werden. „Für einen Betrieb in wirtschaftlich angespannter Lage ließe sich damit eine Tariferhöhung kompensieren“, sagt er.