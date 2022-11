Der Lieferando-Report 2022 Das sind die beliebtesten Gerichte bei Lieferando

Was kosten die beliebtesten Gerichte?

Im bundesdeutschen Durchschnitt kostete eine Pizza 8,50 Euro, nur zehn Cent mehr als im Vorjahr. Burger sind durchschnittlich zehn Prozent teurer und kosten jetzt 7,50 Euro statt 6,86 Euro. Den preiswertesten Burger isst man übrigens für durchschnittlich 6,03 Euro in Mecklenburg-Vorpommern, den teuersten für 8,15 Euro in Hamburg. In NRW sind es 7,72 Euro. Pizza Margherita bekommt man am günstigsten für 7,26 Euro bei uns, am teuersten für 10,06 Euro in Baden-Württemberg.