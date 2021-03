Sieben Milliarden Euro für den Klimaschutz : Die Deutsche Post will ihre Flotte auf 80.000 E-Autos aufstocken

Die Deutsche Post will ihre Flotte auf 80.000 E-Autos aufstocken

Bonn Die Deutsche Post macht den Klimaschutz zur Chefsache: Sieben Milliarden Euro fließen in ein Extra-Budget für weniger umweltschädliches Transportieren. 60 Prozent der Lieferwagen sollen einen Elektromotor haben, zehn Prozent der Prämien der Vorstände hängen vom grünen Umbau ab.

Der Konzern Deutsche Post DHL will bis 2030 rund sieben Milliarden Euro ausgeben, um deutlich klimafreundlicher zu werden. Als Teil der Strategie soll die Zahl an Elektrowagen von 15.000 Stück auf 80.000 im Jahr erhöht werden. Die aktuellen E-Wagen sind praktisch ausnahmslos die selbst gebauten Streetscooter von denen dieses Jahr noch 5000 hinzukommen sollen. Aber auf Dauer setzt Vorstandschef Frank Appel auf andere Lieferanten, wenn er die Aachener Firma Streetscooter Anfang 2022 geschlossen oder verkauft hat: „Wir reden mit mehreren Herstellern“, sagte er am Montag.