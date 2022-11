Personalknappheit besorgt den Konzern : Die Post erwartet neue Probleme bei der Zustellung

Post-Chef Frank Appel. Foto: dpa/Marius Becker

Bonn Vorstandschef Appel hofft zwar, die Paketflut zu Weihnachten zu bewältigen, aber bei Briefen hätte er gerne weniger harte Vorgaben für Pünktlichkeit.

Während die Deutsche Post DHL ihren Konzernumsatz im dritten Quartal um 20 Prozent auf 24 Milliarden Euro erhöhte, sieht sich das Unternehmen in Deutschland eher in der Defensive. Das globale Geschäft rund um die Marke DHL mit Logistikdienstleistungen, Expressbriefen und Luftfracht floriert so stark wie nie, doch im Heimatmarkt sorgen stark steigende Kosten bei stabilen Briefpreisen für eher schwache Zahlen. Dabei hält es Vorstandschef Frank Appel für gut denkbar, dass es auch in den nächsten Wochen wieder zu Engpässen beim Austragen von Briefen komme, weil Personal fehle. Das verkündeten Appel und Finanzvorstand Melanie Kreis bei der Verkündigung der Quartalszahlen am Dienstag.

Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem operativen Ergebnis von 8,4 Milliarden Euro, rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr mit acht Milliarden Euro. Der Umsatz in den ersten neun Monaten war gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 71 Milliarden Euro gestiegen - so ganz wird der gelbe Riese es also in diesem Jahr nicht schaffen, einen Umsatz von 100 Milliarden Euro zu machen. Die Gewinne gerade in den DHL-Divisionen sprudeln dabei unaufhörlich, weil es der Post in diesen Bereichen gut gelingt, höhere Kosten für Kerosin, für das Anmieten von Flugzeugen oder auch für Personal an die Kunden weiterzureichen.

In Deutschland ist die Anpassung der Preise dagegen sehr viel schwieriger, weil das Porto für Briefe erst einmal bis Ende 2024 feststeht. Die massenhaften Beschwerden über das verspätete Zustellen von Briefen setzen den Vorstand nun weiter unter Druck. Als operatives Ergebnis werden nur noch 1,35 Milliarden Euro erwartet - nach der bisherigen Prognose von rund 1,5 Milliarden Euro. „Wir achten hier mehr auf Qualität als auf Ergebnisentwicklung“, sagte Appel.

Der Konzernchef sagte, es sei richtig gewesen, dass die Post zum Jahresanfang die Verträge von einigen Tausend Zeitarbeitern hatte auslaufen lassen. „Wenn wir diese Mitarbeiter an Bord gehalten hätten, dann wäre die Ergebnissituation schlechter gewesen.“ Niemand hätte Anfang des Jahres ahnen können, dass einige Tausend Mitarbeiter wegen Corona ausfallen, was dann die Zustellprobleme mitverursachte. „Auch wir können nicht über Wasser laufen.“ Es sei sehr schwer, Mitarbeiter zu finden, weil in Deutschland faktisch Vollbeschäftigung herrsche. Nun sei möglich, dass es weiterhin zu Schwierigkeiten in der Briefezustellung komme: „Es kann sein, dass in einzelnen Bezirken die Notfallpläne aktiviert werden müssen.“ Dann werden Pakete bevorzugt ausgeliefert, um Platz zu schaffen.

Appel zeigt sich optimistisch, dass die Kunden ihre Weihnachtspakete rechtzeitig bekommen, obwohl der Konzern in Deutschland zeitweise elf Millionen Pakete an einem Tag erwartet. „Wir werden alles daran setzen, dass die Kunden ihre Pakete zu Weihnachten pünktlich erhalten.“ Er ergänzte, die Idee der Bundesnetzagentur, Strafen zu verhängen, falls sich wieder die Beschwerden gegen die Post häufen, sei falsch. „Ich kann nicht erkennen, was Sanktionsmöglichkeiten ändern könnten.“ Wenn die Netzagentur dagegen helfen könnte, Mitarbeiter zu finden, „wäre das gut“.

Diese Bemerkung war wohl eher leicht ironisch gemeint, die Netzagentur hat mit der Beschaffung von Personal nichts zu tun.