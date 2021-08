Deutliche Gewinne : Die Ölpreise legten in der vergangenen Woche zu

Singapur Um mehr als fünf Dollar sind die Preise für die beiden bedeutendsten Ölsorten in der vergangenen Woche gestiegen. Auch der eher schwache Dollar-Preis hat dazu beigetragen.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. In der Wochenbilanz ergeben sich kräftige Aufschläge. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,92 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 68,21 Dollar.