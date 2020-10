Wenig Großkonzerne im Osten : So unterscheiden sich Ost und West wirtschaftlich

Düsseldorf In NRW arbeiten viele Bürger bei Topkonzernen wie Eon, Henkel, RWE oder Telekom, im Osten viel mehr bei kleinen Unternehmen. Das senkt das Lohnniveau. Aber bei einem Punkt liegt der Osten vorne. Es geht um die Renten der Frauen.

Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hängen die neuen Länder stark hinterher, obwohl es Stärken gibt. Ein Grund ist, dass die ostdeutsche Wirtschaft hinter dem Eisernen Vorhang der Ost-West-Trennung deutlich weniger an ihrer Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet hatte. Die durchschnittliche Wirtschaftskraft je Einwohner erreichte in den neuen Ländern 2019 nur ein Niveau von 73 Prozent. Selbst mit Berlin sind es nur 79,1 Prozent des deutschen Durchschnitts. Der Aufholprozess war aber gewaltig: Im Jahr 1990 erreichten die neuen Länder nur 37 Prozent der Wirtschaftsleistung, während Tausende Betriebe untergingen.

Abgesehen von der Deutschen Wohnen (Berlin) haben 29 der 30 Dax-Konzerne ihren Sitz in Westdeutschland. Fast alle großen Mittelständler liegen dort, auch weil sie oft schon seit den 50er-Jahren oder vorher aufgebaut wurden. Dieses Ungleichgewicht zeigt sich auch in der Beschäftigungsstruktur: In Westdeutschland sind 27,9 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern tätig, in Ostdeutschland sind es 10,7 Prozent. Entsprechend mehr Mitarbeiter sind in schlecht zahlenden Kleinbetrieben ohne Tarifbindung.

Bei den Einkommen der Haushalte ist die Kluft nicht so groß. 2018 erreichten die Ostdeutschen 88,3 Prozent des Bundesdurchschnitts, was allerdings auch an hohen West-Ost-Transfers aus staatlichen Töpfen für Einkommen im öffentlichen Dienst sowie für Renten und Sozialleistungen liegt. Außerdem arbeiten im Osten 31 Prozent der Frauen Vollzeit, im Westen hingegen nur 14 Prozent, was die Haushaltseinkommen in den neuen Ländern erhöht.

Im deutschen Durchschnitt werden 3,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Forschung und Entwicklung gesteckt, nur in Sachsen und Berlin werden ähnliche Werte erreicht.

Die Arbeitslosenquote im Osten inklusive Berlin sank zwar von fast 20 Prozent zur Jahrtausendwende auf 6,4 Prozent Ende 2019, aber der Westen erreichte im Schnitt nur noch 4,7 Prozent. Hier zeigen Problemregionen wie das Ruhrgebiet, wo auch der Westen Schwächen hat.