Die milliardenschwere Subventionierung der E-Mobilität ist Verschwendung von Steuermitteln

Düsseldorf Die Bundesregierung gibt fast zwei Milliarden Euro für die Förderung von E-Dienstwagen aus. Eine CO2-Steuer für Pkw würde bessere Dienste leisten.

Die Elektromobilität gilt inzwischen als Allheilmittel, um die Kohlendioxid-Emissionen des Straßenverkehrs zu vermindern. Das ist nicht ganz falsch. Doch den Schluss, den die Bundesregierung daraus zieht, kostet die Steuerzahler viel Geld und bringt wenig für die Umwelt. Sie will ausgerechnet die Dienstwagen steuerlich noch besserstellen, wenn sie einen Hybridantrieb benutzen. Den Staat kostet das fast zwei Milliarden Euro, die an anderer Stelle fehlen oder durch Steuermehreinnahmen aufgebracht werden müssen.

Der neue Vorstoß der Bundesregierung zeigt das ganze Dilemma der staatlichen Förderung von E-Mobilität. Zuerst wird die Forschung angestoßen, was richtig und wichtig ist. Dann erhält jeder Autofahrer, der einen Elektrowagen kauft, eine Anreizprämie. Weil die Autos noch viel zu teuer sind, greift kaum jemand zu.