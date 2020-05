Luftverkehr in der Corona-Krise : Lufthansa verwirft Insolvenzidee

Frankfurt/Köln Die Airline hofft auf Staatshilfe, um zu überleben. Sie hat 1,8 Milliarden Euro für Stornos noch nicht an Kunden ausgezahlt. Der Vorstand hält daran fest, dass Germanwings in Köln geschlossen wird.

Die Lufthansa ist optimistisch, sich mit der Bundesregierung über ein milliardenschweres Hilfspaket einigen zu können. Der Vorstand plädiert dafür, stornierte Flugtickets nicht bar erstatten zu müssen, damit Lufthansa nicht zu viel Liquidität verliert. Das Unternehmen hält an seinem radikalen Sparkurs wegen der Corona-Krise fest, was auch zu der Schließung von Germanwings in Köln führt. Das sind Kernaussagen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der Hauptversammlung, an der Aktionäre nur online teilnehmen konnten. „Viel lieber hätte ich sie in der Frankfurter Jahrhunderthalle begrüßt“, sagte Spohr vom Lufthansa-Konferenzzentrum aus. Auch die meisten Aufsichtsräte und Vorstände waren nur digital dabei.