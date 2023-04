Hersteller und Händler Die Krise der deutschen Modebranche

Die Krise in der deutschen Mode- und Bekleidungsbranche wird mitunter ausschließlich als eine des Handels wahrgenommen. Die Schuhhändler Görtz und Reno, der Bekleidungsfilialist Peek & Cloppenburg, die Warenhauskette Galeria, die ja auch in Teilen durch den Textilhandel geprägt ist – vier Unternehmen, die stellvertretend stehen für eine Welle von Insolvenzanträgen in diesem und im vergangenen Jahr. Aber natürlich trifft die Krise am Ende auch die Produzenten. „Aktuell bereiten den deutschen Modeherstellern die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihrer Partner – der Handel – große Sorgen“, erklärte schon im März Gerd Oliver Seidensticker, Präsident des Modeverbandes German Fashion.