Kursverluste wegen Ukraine-Krise : Die Kriegsangst lähmt die Börsen in Europa

Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Am Aktienmarkt hat es gestern deutliche Kursverluste gegeben. Deutsche Aktien leiden unter der hohen Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland. Inflationssorgen und mögliche Zinserhöhungen bleiben ebenfalls ein Thema.

Von Georg Winters

Bei einem Dax-Stand von mehr als 15.400 Punkten ist am vergangenen Freitag der Handel am deutschen Aktienmarkt beendet worden. Als es am Montagmorgen wieder losging, hatte das deutsche Böresenbarometer schon mehr als 400 Punkte verloren. Über Wochen und Monate haben sich die Anleger vor allem mit der Inflation und womöglich steigenden Zinsen beschäftigt, aber am Montag hat vor allem die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts die Märkte in Unruhe versetzt und den Dax unter die 15.000-Punkte-Marke stürzen lassen. Und egal, ob Dax, M-Dax, S-Dax oder Tec.Dax – alle deutschen Börsenindizes büßten bis zum Nachmittag mehr als drei Prozent ein. Danach machten sie einen Teil der Verluste wieder wett. Aber Verluste blieben – genauso wie beispielsweise in Tokio, London und Zürich.

Dass die deutschen Werte zeitweise stärker von den Kursverlusten getroffen waren als andere, hängt unter anderem mit der hohen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von der Energieversorgung durch Russland zusammen. Aber nicht nur: „Da spielt auch die räumliche Nähe eine Rolle. Schon 2014 nach der Besetzung der Krim sind die Sorgen der deutschen Wirtschaft stark gewachsen“, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank. Dabei spielt die Pipeline Nord Stream 2 nur eine untergeordnete Rolle. „Das interessiert die Kapitalmärkte nicht“, so Schickentanz. Würde das Projekt tatsächlich platzen, könnte das aus seiner Sicht sogar eine positive Wirkung entfalten: „Deutschland wäre damit gezwungen, die Abhängigkeit von den russischen Energielieferungen zu verringern.“ Und was würde passieren, wenn Russland tatsächlich in die Ost-Ukraine einmarschierte? „Wir könnten uns vorstellen, dass der Dax dann auf 14.000 Punkte zurückgeht, sich dann aber mittelfristig zwischen 14.000 und 15.000 Punkten einpendeln würde“, meint Schickentanz.