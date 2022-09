Konzerne prüfen Ausgleich : Inflation in NRW springt auf 10,1 Prozent

Höhere Spritpreise sind einer der wichtigsten Antreiber für die Preissteigerung. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Die Preise ziehen so stark an wie seit den 50-er Jahren nicht. Kraftstoffe und Gas ziehen besonders an. Derweil erwägen immer mehr Unternehmen, an die Beschäftigten eine steuer- und abgabenhohe Inflationsprämie zu zahlen.