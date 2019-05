Klimawandel stoppen : Ökoumbau ist Chance für RWE und Europa

Düsseldorf RWE ist noch einer der umweltschädlichsten Konzerne Europas, jetzt will er umdenken. Das ist zu begrüßen. Aber auch die Politik muss mehr Tempo machen und eine stärkere Kooperation innerhalb Europas vorantreiben. Auf Dauer sollten die Industriestaaten Benzin oder Kerosin mit zeitweise überflüssigem Ökostrom produzieren - eine faszinierende Idee. Technik kann das Klimaproblem lösen.

Wie sehr RWE beim ökologischen Umbau unter Druck steht, bestätigte die Hauptversammlung am 3. Mai: Kein Aktionär forderte, dauerhaft an der klimaschädlichen Verfeuerung von Kohle festzuhalten. Alle großen Investoren befürworteten, stärker in Wind- und Sonnenstromanlagen zu investieren und sich zumindest auf Dauer aus der Kohle zu verabschieden. Es gab auch Beifall für die „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer, die auf ein besonders schnelles Ende der Kohleverstromung bis 2030 drängt, obwohl die überparteilich zusammengesetzte Kohlekommission bisher nur 2038 als Ausstiegstermin anpeilt. Und vor der Halle demonstrierten hunderte Schüler und andere Bürger ebenfalls gegen den Konzern.

Was ist zu tun? RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat recht damit, wenn er RWE zu einem der führenden Ökostrom-Anbieter in der Welt machen will. Der Konzern liegt auch richtig damit, wenn er auf zuverlässige Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa drängt: Die Politik muss endlich die Stromtrassen bauen lassen, um Windkraftstrom von der Nordsee nach Süddeutschland durchzuleiten. Wir brauchen einer europaweite, langsam ansteigenden Kohlendioxidsteuer, damit für alle Stromanbieter und andere Industrien gleiche Rahmenbedingungen gelten und damit neue Investitionen planbar werden. Auf Dauer sollten sich alle Industriestaaten an einem solchen Ökosteuerkonzept beteiligen.