Berlin: Die häufigsten Klagen der Versicherten

Berlin Noch nie gingen so viele Beschwerden von Versicherungskunden bei der Schlichtungsstelle ein wie 2017. Das liegt auch an Fällen wie der VW-Abgasaffäre. Ombudsmann Günter Hirsch fordert eine Schlichtungspflicht für Unternehmen.

Die Beschwerden von Kunden beim Schlichter für Versicherungen sind im vorigen Jahr auf einen bisherigen Höchststand gestiegen. Besonders auffällig: Die Zahl der Massenbeschwerden hat deutlich zugenommen. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Günter Hirsch, der neutrale Ombudsmann für Versicherungen, am Dienstag in Berlin vorstellte.

Insgesamt beschwerten sich Versicherungskunden in 15.000 Fällen bei der Schlichtungsstelle - meist aus Ärger über verwehrte Leistungen von Rechtsschutz- und Lebensversicherungen - und vermieden so den Weg über die Gerichte. So viele Fälle gab es seit Gründung der Stelle im Jahr 2001 noch nie. Hirsch forderte zur Unterstützung der Verbraucher eine gesetzliche Schlichtungspflicht für Unternehmen.