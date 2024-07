Spritpreise Wo man im Urlaub am besten tankt

„Das günstigste Benzin unter den europäischen Ländern gibt es in Slowenien“, schreibt der ADAC. In Zahlen heißt das: Ein Liter Super ist bei 1,47 Euro um 31 Cent günstiger als in Deutschland – wer in Südosteuropa Urlaub machen will, findet hier also eine günstige Option. Knapp dahinter folgen Kroatien (1,49 Euro je Liter) und Polen (1,50 Euro). Diesel sei in Polen 17, in Sloenien und Tschechien je 19 und in Spanien 20 Cent günstiger.