Mit mindestens 50.000 Durchschnittsgehalt Das sind die gefragtesten Berufe in Deutschland

In manchen Berufsgruppen mangelt es so offensichtlich an Personal, dass wir es jeden Tag merken. Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel. In den Handwerksbetrieben, Krankenhäusern, Altenheimen oder in Kitas. Kein Wunder – schließlich werden viele dieser Jobs nur spärlich entlohnt oder die Arbeitszeiten sind alles andere als familienfreundlich. Manchmal trifft sogar beides zu. Doch wie sieht es eigentlich in den besser bezahlten Jobs aus? Welche Fachkräfte werden dort besonders gesucht?