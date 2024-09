Zinssenkung Was Sparer und Kreditnehmer jetzt erwartet

Euro Für die europäische Gemeinschaftswährung ist eine Zinssenkung tendenziell natürlich negativ, weil Investoren in anderen Währungsräumen wie den USA mehr für ihr Geld bekommen. Deshalb sinkt der Euro-Kurs, was aber auf der anderen Seite Ausfuhren deutscher Unternehmen verbilligt und damit den Export etw in die USA anschieben kann. Am Donnerstag hat der Euro-Kurs zunächst kaum reagiert. Am Nachmittag lag er bei 1,1028 Dollar etwa 0,16 Prozent im Plus.