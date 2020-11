Flughäfen in Not : Der Bund hilft, aber nicht allen Flughäfen

Flughäfen in Not

Düsseldorf/Berlin Geld vom Staat gibt es nur, wenn die Länder mitziehen. NRW zeigt sich offen. Corona-Schnelltests für Passagiere sollen den Luftverkehr retten.

Die Bundesregierung hat sich bei einem Luftfahrtgipfel in Berlin geweigert, den wirtschaftlich angeschlagenen deutschen Flughäfen die erbetene direkte Hilfe von rund einer Milliarde Euro zuzusagen. Sie will sich aber mit den Bundesländern und wichtigen Flughäfen darauf verständigen, wie ein solches Hilfspaket gemeinsam organisiert werden könnte. Das Geld soll jeweils zur Hälfte vom Bund und von den Ländern kommen. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU ) auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Aus der NRW-Landesregierung ist zu hören, dass man sich eine solche Gemeinschaftsanstrengung vorstellen könne. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU): „Es ist gut, dass der Bund sich in die Pflicht nehmen lässt.“ Ziel der Staatshilfe müsse sein, dass Flughäfen, „die vor der Pandemie wirtschaftlich funktioniert haben, auch in Zukunft zur Verfügung stehen“. Denn ein „einmal geschlossener Flughafen kann später nicht einfach wieder geöffnet werden“. Wüst ergänzte, auch Regionalflughäfen seien wichtig, weil sie vielen Mittelständlern hälfen, Geschäftskontakte zu pflegen.

Die große Frage wird sein, ob die Staatsmittel auch helfen werden, seit Jahren notleidende Provinzflughäfen zu unterstützen. NRW-Verkehrsminister Wüst sagt ausdrücklich, er wolle nur solche Airports retten, die erst durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind. Eng könnte es bei einer solchen Betrachtung für Paderborn werden: Der kleine Airport in Westfalen ist seit Jahren angeschlagen und meldete im September Insolvenz an – Dortmund und Münster sind harte Konkurrenten. Weeze hat zwar keine Subventionen des Landes erhalten, der Fortbetrieb konnte jedoch nur über die Erhöhung einer Beteiligung in Höhe von einigen Millionen Euro durch Kreis und Stadt gerettet werden.