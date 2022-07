Anleihenkäufe : Die EZB ist Italiens Freundin und Helferin

Meinung Düsseldorf Die Europäische Zentralbank will innerhalb eines neuen Programms weiter Staatsanleihen von verschuldeten Länden wie Italien kaufen. Damit betreibt sie weiterhin Staatsfinanzierung.

Wieder mal Regierungskrise, wieder mal Rücktritt des Ministerpräsidenten, wieder mal Neuwahlen denkbar – das Prozedere im seit Jahrzehnten schwer regierbaren Italien ist nichts Neues. Man könnte darüber fast zur Tagesordnung übergehen, wäre da nicht die Tatsache, dass die nächste politische Krise Rom in einer Situation trifft, in der wegen Krieg, Gaskrise und weltweiter Inflation Stabilität und politischer Zusammenhalt notwendiger wären denn je. Stattdessen vollzieht sich der fast schon übliche Zerfleischungsprozess zwischen den politischen Gegnern.

Die Europäische Zentralbank eilt zur Hilfe. Sie hat am Donnerstag den Spagat gewagt, gegen die Überzeugung mancher Mitglieder im Rat den Leitzins auf 0,5 Prozent angehoben und gleichzeitig ein neues Anleihenkaufprogramm aufgelegt, das unter anderem Italiens Nöte bei der Geldbeschaffung in Zeiten gestiegener Zinsen lindern soll. Der Name Italien wird dort nicht erwähnt. Aber allen muss klar sein, dass die EZB damit erneut Staatsfinanzierung für die hoch verschuldeten Länder im Süden betreibt und damit ein weiteres Mal entgegen ihrem politischen Auftrag handelt. Die Geldpolitik ist nicht das Instrument, die Zahlungsfähigkeit einzelner Staaten zu erhalten, selbst wenn die Krise noch so tief sein sollte. Wer so handelt, verspielt das Vertrauen der Märkte.