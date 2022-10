Der EU-Gaspreisdeckel ist nur aufgeschoben : Die EU droht die Gas-Krise zu verschärfen

Es gibt gute Nachrichten: Die Chemie vereinbart einen vorbildlichen Tarifvertrag für die Krise. Die EU führt jetzt keinen Gaspreisdeckel beim Großhandel ein - aber er droht 2023. Und das hätte verheerende Folgen.

Es geht doch: Mit einem Machtwort stoppt der Kanzler die Grünen und macht wenigstens den sinnvollen Weg frei, die drei aktiven Meiler bis zum letzten Brennstab weiterlaufen zu lassen. Dass Robert Habeck zunächst nur zwei Meiler und die auch nur im Notfall nutzen wollte, war von Anfang an ein vermurkster grüner Kompromiss. Dann zeigt die Gewerkschaft IG BCE mit ihrem Lohnabschluss, wie verantwortungsvolle Tarifpolitik in der Krise geht. Eine moderate Lohnerhöhung lässt den Chemie-Betrieben Luft zum Atmen, zugleich macht die Integration der vom Bund steuerfrei gestellten Sonderzahlung von 3000 Euro die Inflation für Arbeitnehmer erträglicher. Ein vorbildlicher Abschluss für andere Branchen.

Und dann kann Deutschland vorerst den von Frankreich und anderen Staaten geforderten Preisdeckel bei Gas verhindern. Stattdessen will die EU nun auf gemeinsamen Großeinkauf setzen. Das sind drei guten Nachrichten in der Energiekrise.

Doch tot ist der Gaspreisdeckel damit leider nicht. Die EU behält sich die Schaffung eines zeitlich befristeten Höchstpreises am wichtigsten europäischen Handelsplatz vor. Die Deckel-Fans glauben, so die Inflation stoppen zu können. Das aber werden sie nicht. Die beim Endkunden ansetzende Bremse, die die Gaskommission für Deutschland vorschlägt, ist schlimm genug. Eine Preisbremse im Großhandel wirkt noch verheerender: Wenn die EU 2023 die Gaspreise deckeln sollte, dürften die Schiffe mit Flüssiggas rasch abdrehen und ihre wertvolle Fracht lieber nach Asien bringen, wenn es dort höhere Preise gibt. Wie schnell das gehen kann, hat sich zu Anfang der Energiekrise gezeigt, als Deutschland das Portemonnaie für LNG zückte. Wenn die EU Großhandelspreise deckelt, senkt sie das Angebot und verschärft die Krise, die sie zu lösen hofft. So viel Ökonomie müssten auch Ursula von der Leyen und ihre Kommissare verstehen.