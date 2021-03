Corona : Die ersten Selbsttests kommen auf den Markt

ARCHIV - 26.02.2021, Berlin: Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette, die von Covid-19 verursachte Antigene nachweisen kann (gestellte Szene). Nach dem Beschluss von Bund und Ländern sollen bis Anfang April Corona-Testmöglichkeiten deutlich ausgeweitet werden. Jeder soll mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Wer positiv getestet wird, muss sich isolieren und einen zuverlässigeren PCR-Test machen. Beide Tests sollen gratis sein. (Zu dpa: «Der neue Öffnungs-Fahrplan von Bund und Ländern») Foto: Zacharie Scheurer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Düsseldorf Ab Samstag gibt es im Einzelhandel die ersten Selbsttests. Mehrere Discounter haben Höchstabgabemengen festgelegt, damit möglichst viele Kunden welche bekommen. Der Preis: zwischen fünf und sechs Euro.

Von Georg Winters

Wenn’s um Preisgestaltung im Einzelhandel geht, ist Aldi oft gern der Vorreiter. Auch bei den Corona-Selbsttests, die ab Samstag angeboten werden, wollte der Discounter ganz vorn dabei sein. Aktionsartikel nennen Aldi Nord und Süd den Test und weisen darauf hin, er sei in Deutschland produziert (bei der Firma Wendelsheim in Rheinhessen, die auch das Land Rheinland-Pfalz beliefert) und für den Heimgebrauch zugelassen. Preis: Rund 25 Euro für eine Fünfer-Packung, also etwa fünf Euro pro Test.

In ähnlichen Preiskategorien dürften auch andere anbieten. Rossmann will sogar nur vier Trests pro Kunde verkaufen, damit möglichst viele Kunden etwas bekommen. Bei DM hieß es auf Anfrage, man rechne mit dem Verkauf in der kommenden Woche, könne dies aber noch nicht sicher sagen. Ebenso wenig wie den Preis. Beide Drogeriemarktketten werden von Technomed aus Österreich beliefert.

Bei Real hieß es, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Es werde noch geprüft, „wann und zu welchem Verkaufspreis die Schnelltests bei uns ins Sortiment aufgenommen werden können“. Ähnlich äußerte sich Rewe.

Die Selbsttests für zu Hause gibt es in mehreren Varianten – als Nasenabstrich, bei dem der Nutzer selbst einen Abstrich im vorderen Nasenbereich nimmt, als Spucktest, bei dem er in ein Röhrchen spuckt und ein Sichtfenster auf einer Testkassette nach 15 bis 20 Minuten das Ergebnis zeigt, und als Gurgeltest, bei dem man für etwa eine Minute mit einer speziellen Lösun gurgelt und dann in ein Röhrchen spuckt. Alles mit hoher Wahrscheinlichkeit, ein korrektes Ergebnis zu liefern.