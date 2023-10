Zinspolitik Die eigene Währung anschubsen

Dass der Kurs jetzt nachgibt, hat auch mit der Politik der großen Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks zu tun: Denn während sich in der Eurozone für den Oktober allgemein die erste Zinspause nach zehn Anhebungen am Stück durch die Europäische Zentralbank (EZB) andeutet, glauben viele in den USA nach entsprechenden Aussagen mehrerer Mitglieder der Notenbank Fed schon an die nächste Erhöhung.