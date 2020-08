Kostenpflichtiger Inhalt: Einstellungsgespräche eventuell nur online : „“Drei Tage Büro, zwei im Home-Office“

Interview mit Personalvorständin Birgit Bohle Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Personalchefin der Telekom will „das Beste aus zwei Welten“ im Job, also sowohl mobiles Arbeiten zu Hause und auch Teamgefühl in der Firma. Der Konzern trainiert Vorgesetzte so, dass sie bei Bewerbern und Bewerberinnen Migranten nicht unbewusst diskriminieren. Das selbstgesetzte Ziel, 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, wird knapp verfehlt.