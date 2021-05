200 Millionen Dosen vom gelben Riesen verteilt : Post: Milliarden Impfungen auch in 2022 und 2023

Bonn (rky) Die Deutsche Post sieht den Kampf gegen die Pandemie als Marathonaufgabe. Auch in den nächsten Jahren müssten zig Miliarden Impfdosen verteilt werden. Die Produktion sei so schnell hochgefahren worden wie nie zuvor bei Impfstoffen.

Die Deutsche Post DHL rechnet damit, dass die Impfkampagnen gegen Covid-19 in 2022 auf ähnlich hohem Niveau wie 2021 weitergehen. In 2022 sei damit zu rechnen, dass global sieben bis neun Milliarden Impfdosen verteilt werden müssen weltweit, ebenso 2023. Für dieses Jahr hält der Bonner Konzern es für möglich, dass rund zehn Milliarden Impfdosen transportiert werden sollen, erklärt er in einem Positionspapier. Er selbst habe bisher mehr als 200 Millionen Dosen in mehr als 120 Ländern verteilt und dafür 9000 Flüge genutzt.