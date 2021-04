Abbau von Niederlassungen : Deutsche Bank: Aus für 37 NRW-Filialen

Frankfurt Allein in der Region sollen 14 Niederlassungen geschlossen werden. Die Bank folgt mit dem Abbau auch dem Trend, dass immer weniger Menschen in die Zweigstellen kommen, sondern ihre Bankgeschäfte lieber online erledigen.

Die Deutsche Bank hat den im September des vergangenen Jahres angekündigten Abbau von etwa 100 Niederlassungen im Bundesgebiet präzisiert und eine Liste mit den Standorten veröffentlicht, die als Filiale aufgegeben werden sollen. Das Ergebnis: Von dem Streichungsplan sind vor allem die Großstädte und Nordrhein-Westfalen betroffen. Allein in NRW schließt die Bank 37 Standorte und davon wiederum etliche in der Region. Zu den Filialen, die wegfallen, gehören vier in Düsseldorf, drei in Köln, je zwei in Duisburg und Wuppertal sowie Niederlassungen in Emmerich, Kempen, Korschenbroich, Krefeld-Uerdingen, Leverkkusen-Opladen, Wegberg, Wermelskichen und Willich. In Berlin werden sechs Standorte geschlossen, in Hamburg, München und Frankfurt je vier. Man habe bei der Auswahl der Standorte darauf geachtet, „dass die Wege zur nächsten Filiale im ländlichen Raum nicht zu weit werden“, sagte Deutsche-Bank-Manager Philipp Gossow dem „Handelsblatt“. Unter dem Strich bleiben damit etwa 400 Niederlassungen übrig, mit denen die Bank längerfristig plant. Denkbar sind zudem Finanzzentren, in denen bisherige Deutsche-Bank-Mitarbeiter selbstständig Kunden beraten könnten.